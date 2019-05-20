В жару ограничили движение фур по трассам

Движение большегрузного транспорта по федеральным трассам ограничат в период с 20 мая по 31 августа, когда температура воздуха будет выше 32 градусов. В силу вступает приказ Росавтодора.

Ориентиром для введения летних правил будут служить данные Росгидромета. А ограничения введут на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Перечень участков перечислен в приказе Росавтодора от 25.03.2019 N 1002.

Например, на трассе М-9 для большегрузов закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Затронут ограничения транспортные средства, нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень. Например, для автодорог, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонн, или 8 тонн для двухосной группы с расстоянием между осями не более 1 метра.

Ограничения необходимы, чтобы сохранить дорожное покрытие. "При высоких температурах покрытие дорог разжижается, поэтому на дорогах образуется колея", - пояснил в беседе с "РГ" заместитель завкафедрой дорожных материалов МАДИ Эдуард Котлярский.

В колее автомобилем становится тяжело управлять из-за разного сопротивления дороги, особенно при больших скоростях. Южные страны - Италия, Португалия или штаты в США очень внимательно к этому относятся и используют специальные технологии, говорит эксперт.

В России при строительстве дорог сейчас также применяются специальные смеси, так что проблема теоретически решена при соблюдении технологи, отмечает Котлярский. Но на дорогах, построенных в 1990-е годы, которые уже потеряли значительную часть своего ресурса, образование колеи вполне возможно. Подобная ситуация наблюдалась на одном участке Ленинградского шоссе, где все движение шло по двум полосам вместо четырех, приводит он пример.

Так что ограничивают движение тяжелых грузовых машин на тех участках дорог, где конструкция и покрытие послабее, поясняет эксперт. Центральный и Подмосковный регион не очень сильно подвержены влиянию фур, так как их движение по Москве запрещено вовсе, а в области могут ездить ночью, когда температура воздуха ниже, и их влияние на дороги не проявляется в такой опасной мере, добавляет он.