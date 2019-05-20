Видео: OnePlus 7 Pro уничтожает iPhone XS Max в сравнительных тестах

Представленный недавно смартфон OnePlus 7 Pro по характеристикам стал одним из самых мощных Android-устройств на мобильном рынке и привлек повышенное внимание профильной прессы и блогеров. Так, авторы YouTube-канала Phone Battles устроили "убийце флагманов" поединок с iPhone XS Max.

Краткая программа испытаний выглядит следующим образом:

- скорость запуска;

- характеристики;

- производительность в приложениях и играх;

- интернет-серфинг в браузере Google Chrome;

- качество звука;

- датчик отпечатка пальцев против Face ID;

- разблокировка лицом против Face ID;

- многозадачность и синтетические тесты;

- скорость приложения камеры;

- характеристики фронтальной камеры;

- характеристики основной камеры.

Не все тесты можно назвать рациональными. Например, синтетические замеры в бенчмарке принципиально разных операционных систем и их взаимодействия с железным наполнением кажутся не совсем логичными и выглядят скорее как сравнение "мягкого с теплым".

Тем не менее, если отбросить неинформативные цифры, почти по всем пунктам OnePlus 7 Pro оказывается на голову выше оппонента. В проверке многозадачности при максимальной нагрузке на ОЗУ непонятно, завис iPhone на несколько секунд, или же это автор видео почему-то не мог выбрать нужное приложение.

В чем точно преуспел гаджет из Купертино, так это в разблокировке с помощью Face ID.

Справедливости ради стоит отметить, что iPhone XS Max - смартфон, представленный в прошлом году. Поэтому такой результат можно считать успехом и подтверждением высокого качества продукта компании Apple.

Кроме всего прочего, на видео также говорится об отсутствии у OnePlus 7 Pro водорезистивных способностей, что ранее уже было опровергнуто другим видеоблогером.