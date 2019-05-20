Volkswagen подтвердил планы по выпуску нового кроссовера в России

На отчётном мероприятии по подготовке производственных мощностей для нового компактного кроссовера Volkswagen Tarek в Аргентине представители компании подтвердили планы по организации выпуска новинки на российском заводе концерна. Об этом сообщает Autoblog.com.ar.

В зависимости от рынка кроссовер продаётся под разными именами: за океаном новинку называют Tarek, а в Китае - Tharu. Последний вариант будет актуален и для нашей страны. Автомобиль спроектирован на базе платформы MQB. Габаритная длина составляет 4 453 мм, ширина 1 841 мм, высота - 1 632 мм, а размер колёсной базы - 2 680 мм. То есть расстояние между осями немногим больше, чем у Tiguan - 2 677 мм. При этом Tiguan чуть длиннее - 4 486 мм, но уже и выше - 1 839 и 1 673 мм соответственно.

Поэтому возникает вопрос - для кого этот "паркетник"? Если говорить о Китае, который стал пионерским рынком для Tharu, то там ситуация более-менее понятная: фактически новинка пришла на смену первому поколению Tiguan, так как новая генерация представлена исключительно с удлинённой колёсной базой. Логично предположить, что до России доберётся укороченный вариант размером с Karoq от Skoda, длина которого составляет 4 382 мм, ширина идентична тигуановской - 1 841 мм, а высота и размер колёсной базы зависят от типа привода.

Стилистически новый Tharu/Tarek - вылитый Volkswagen Teramont, концепция салона тоже в большей степени позаимствована у самого большого SUV в линейке Volkswagen.

В Китае моторная гамма Volkswagen Tharu представлена бензиновыми двигателями 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 186 л.с. соответственно. Менее мощным мотором в паре с "роботом" с сухими сцеплениями оснащаются переднеприводные версии кроссовера, 186-сильный комплектуется роботизированной коробкой с мокрыми сцеплениями и положен для модификаций с полным приводом

VW Tarek встанет на конвейер калужского предприятия в 2020 году, которое будет призвано обеспечить не только потребности российского рынка, но и стран СНГ и Восточной Европы.