Всё о первом российском серийном электромобиле ZETTA

Пока АвтоВАЗ удивляет и подогревает аудиторию концептами и матмоделями нового внедорожника, пока УАЗ в течение нескольких лет испытывает систему помощи водителю ADAS VISION, что является предтечей собственного автопилота, да и ряд других отечественных производителей анонсируют автомобили будущего на многочисленных форумах и салонах, тольяттинская фирма уже готова к производству электромобилей для города в различных вариантах исполнения.

ZETTA, именно так называется электромобиль о котором пойдет речь, имеет компоновку под водителя и трех пассажиров. В компании смело заявляют, что на панели не будет никаких кнопок, а управление будет осуществляться через планшет. А запас хода… Давайте обо всем по порядку.

Производство

Попадая на производственные площади группы компаний ZETTA, занимающие без малого 20 000 кв.метров под крышей, начинаешь искать подвох - а это все правда? Правда, что в России скоро стартует серийное производство электромобилей? Ведь когда-то мы уже проходили Ё-мобиль…

Но нет, тут все по-настоящему. Проектирование конвейера началось в 2018, работы по строительству и оснащению в 2019 году. Над самим же проектом работают с 2016 года. На действующем производстве уже готовы площади, на которых просматривается разбивка на участки, залиты полы, по которым будут перемещаться шаттлы, перевозящие те самые электромобили. Сами тележки в различной степени собранности покоятся в соседнем помещении, где большую часть занимает участок механической обработки. В конце предполагаемого конвейера установлены подъемники - это участок возможной доводки и ремонта после сборки.

Как комментирует Денис Щуровский, кандидат технических наук и ген.директор ООО "ЗЕТТА", к серийному производству все будет готово в последние месяцы текущего года.

Для группы компаний этот проект не основной бизнес. Входящие в её состав производители - это поставщики комплектующих для предприятий российского автопрома. Кроме того, специалисты инженерного корпуса работают в проектах для рынка Индии и военно-промышленного комплекса России. Выпускается на действующем предприятии и совсем уж внезапный продукт - лодочные моторы. В разработке гибридный лодочный мотор, совмещающий электро и бензиновую версии.

Вполне органично смотрится огромное пространство, готовое к переезду инженеров, лабораторий. Ремонт идет полным ходом. Малые склады намекают на столь полезный для производителя Just in time (просто вовремя). Неужели пришло и время для электромобилей в России? Неужели все так просто?

Возвращаясь к производству, стоит отметить желанную для многих цифру объема выпуска. Этого в руководстве компании не скрывают. 10 автомобилей сойдет с конвейера в этом году. В следующем это будет уже 2 000 машин, а максимальный годовой объем выпуска - 15 000 электромобилей. Готовы на производстве к приему и обучению персонала. Рабочих будет задействовано не более 200 человек.

Цена и комплектации

Автомобиль ZETTA, находящийся сейчас на этапе опытно-промышленного производства, готовящийся к сертификации, будет выпускаться в трёх комплектациях. Каждая из них имеет четыре посадочных места, считая водительское, по два в ряд. Кузов имеет трехдверную компоновку.

Базовая комплектация, на неё придется около 40% всего объема, будет оснащаться только передним приводом. ZETTA в средней комплектации сохранит монопривод и получит увеличенную ёмкость батареи. На неё придется треть всего объема. Люксовая комплектация подразумевает полноприводную версию, батарею увеличенной ёмкости - 30% объема выпуска.

Цены стартуют с 450 000 рублей. Гарантийный срок: 2 года или 150 000 километров пробега.

Кто купит?

Сейчас интерес к приобретению проявил ряд российских компаний и крупный игрок автомобильного рынка Казахстана. В планах производителя экспортные продажи занимают 50% - ОАЭ, Иордания, Кувейт, несколько стран Северной Африки.

О самом авто

Платформа - интеллектуальная собственность компании. Это относится к разработкам и процессам изготовления деталей. Подвеска автомобиля -это адаптированные решения восьмого и десятого семейства Lada. Мотора как такового нет, его функцию играют асинхронные мотор-колёса собственной разработки компании. Именно их применение исключило трансмиссию, что повлияло на стоимость и массу авто лучшим образом. Энергоэффективность приближается к 82% при 1600 оборотах в минуту.

На металлический каркас навешиваются кузовные панели из экструзионного композита. Если считать локализацию в рублях, то она составит порядка 50% ввиду применения батареи от GE Power Technology (Китай). Это один из дорогих компонентов, расположенный в нижней части авто. Благодаря ему столь высокий автомобиль устойчив. Габариты составляют:1600х3030х1760 мм. Тип батареи: LiFePO4 или Li-NiCoM. Емкость батареи: 10-32 кВт/ч. Пробег на одном заряде: 200-560 км (в зависимости от емкости батареи).

Остальные основные характеристики:

- Снаряженная масса: 486-708 кг (в зависимости от емкости батареи).

- Общий крутящий момент: передний привод - 1 050 Нм, полный привод - 1 750 Нм.

- Максимальная скорость: 120 км/ч (ограничена контроллером).

- Размер багажника: 180 литров.

- Тормозная система: двухконтурная (электрические + механические), системы ABS и ESP.

- Система отопления: в наличии.

- Кондиционер: в наличии.

- Безключевой доступ: в наличии.

Управление возьмет на себя планшет, интегрированный в панель, он же выполняет роль мультимедийной системы. В стадии разработки и приложение, которое можно будет использовать для управления и диагностики ZETTA.

Как уточняет Денис Щуровский, руль в этом автомобиле - дань сертификационным требованиям. Вполне можно использовать джойстик, радиосигнал или приложение смартфона.

Все сказанное выше относится к пассажирской версии. Хотя в разработках компании есть еще пара автомобилей на той же платформе. Это версия для людей с ограниченными возможностями, в ней заезд коляски осуществляется через заднюю дверь, и автомобиль на нейроуправлении. Система получает сигнал от мозга и мышц. Подумал и поехал.

А нам осталось дождаться первых тест-драйвов и продаж.