Зеленский поблагодарил заграничных гостей за "борьбу с российской агрессией"

Присягнувший сегодня на должность президента Украины Владимир Зеленский провел первые международные переговоры и лично пообщался с послами иностранных государств. В ходе этих контактов глава Украины высказал свою благодарность представителям иностранных государств за главное - "борьбу с российской агрессией".

"Выражаю благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина - демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное - в борьбе с российской агрессией", - приводит слова Зеленского пресс-служба нового президента.

Он также выразил уверенность в том, что число международных партнеров Украины будет расти. "Украина станет для международного сообщества надежной сестрой, которой будут все гордиться", - заявил Зеленский.