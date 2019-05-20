Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Присягнувший на должность президента Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями администрации и Конгресса США призвал Вашингтон ужесточить санкции против России.

"Хотел бы призвать вас, чтoбы США продолжали ужесточение санкций прoтив РФ", - заявил новый украинский лидер, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, Зеленский поблагодарил США за поддержку в сфере безопасности.

20 мая в Киеве прошла инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Своей главной своей задачей он назвал мир на Украине. При этом в первой президентской речи Зеленский старательно избегал оборотов о "стране-агрессоре" и в целом старался не упоминать Россию.