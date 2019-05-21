Автоваз объявил о массовом отзыве Lada Largus из-за возможных неполадок в тормозной системе. Росстандарт сообщил, что речь идет о 32 892 автомобилях, выпущенных с ноября 2017 года до настоящего времени. Производитель выяснил, что у автомобилей может смещаться мембрана в корпусе вакуумного усилителя тормозов, из-за чего во время движения возникнет необходимость усиления давления на педаль тормоза.

Владельцев таких автомобилей уведомят по телефону либо почтой о необходимости приехать в ближайший дилерский центр для ремонта. Если потребуется, вакуумный усилитель будет заменен. В то же время автовладельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем (размещен на сайте Росстандарта), связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы для владельцев отзываемых автомобилей бесплатны.

Проведение отзывных кампаний в автомобильном секторе - нормальная мировая практика. "Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает в роли партнера и гаранта безопасности", - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.