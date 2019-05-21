АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision. Спустя почти год после премьеры этого концепта на ММАС-2018 ему посвятили выпуск передачи "В самом деле" на "ВАЗ-ТВ".

Ведущий Стас Березий не удержался от доброй иронии в адрес тех посетителей Московского автосалона, которые прямо в павильоне всерьез предлагали деньги за концепт-кар "здесь и сейчас". Но большинство задавались вопросом, а когда же Lada 4x4 Vision пойдет в серию?

"Стендисты честно отвечали: "Никогда" И посетители были разочарованы, дескать, кругом обман. А я разочарован, наоборот, такой святой простотой и воинствующей наивностью тех, кто, казалось бы, интересуется автомобильной темой и разбирается в ней", - отметил Стас Березий и напомним, что сам термин "концепт-кар" изначально предполагает лишь демонстрацию нового стиля, дизайна, технологий. Такие продукты и не должны "идти в серию". Они лишь способствуют созданию и подержанию образа той или иной марки, "подготавливая общественное мнение".

Другими словами, заключил ведущий, нам показали тенденцию. А воплотится она как-то или нет в жизнь - еще вопрос.

Он привел в пример несколько известных концепт-каров АвтоВАЗа прошлых лет. Например, из показанного в 2012 году трехдверного автомобиля Lada Xray Concept с заваленными стойками и, очевидно, тесным салоном получился хэтчбек Xray. В то же время с нашумевшим Lada Roadster Concept нет даже сомнений: он на конвейер не попадет, поскольку кабриолеты в массовом сегменте просто не выпускают.

А с футуристичным концепт-каром Lada Peter Turbo, появившимся в 1999 году, связана одна байка. Якобы тогдашнее руководство завода спросило главного дизайнера, уверен ли он, что такого рода автомобиль сможет когда-либо пользоваться спросом. Тот ответил положительно, и вскоре своего места лишился. Спустя же 20 лет Toyota выпустила водородный автомобиль Mirai, который сильно напоминает тот самый концепта АвтоВАЗа. Может, это и натяжка, уточнил Стас Березий, но сделал однозначный вывод: "Если идея есть, найдется и воплощение".