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21.05.2019 20:50
Рубрика: Экономика

Беларусь возобновила экспорт топлива после месячного перерыва

Текст: Александра Воздвиженская

Ограничения на экспорт из Беларуси светлых нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива - снят. Об этом 21 мая сообщил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. Он уточнил, что главным условием работы экспортеров остается полное обеспечение потребностей внутреннего рынка, однако в ручном режиме экспорт не регулируется, передает "БелТА".

Светлые нефтепродукты идут из Беларуси на Украину, в Польшу и страны Балтии. Их экспорт был приостановлен месяц назад - 23 апреля. Причиной стало загрязнение потока нефти в трубопроводе "Дружба", которая шла на два местных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ). Из-за этого НПЗ снизили загрузку, а экспорт был приостановлен, чтобы внутреннему рынку хватило топлива.

Фото: iStock
Фигурант дела о грязной нефти в "Дружбе" написал явку с повинной

Сейчас Мозырский НПЗ на белорусской территории работает по бизнес-плану, то есть ограничений по загрузке нет, а второй НПЗ - "Нафтан" - пока загружен на 65 процентов, рассказал также Андрей Рыбаков. "К сожалению, на территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующей стандарту по хлорорганике, - около 1,2 миллиона тонн, что препятствует как полной загрузке нашей нефтепереработки, так и транзиту нефти по магистральному нефтепроводу. Можно сказать, что в мае лишь менее семи процентов транзита мы обеспечим от того, что планировали", - уточнил он.

О загрязнении потока в "Дружбе" стало известно 19 апреля. Выяснилось, что в Самарской области в трубопроводы для сокрытия кражи сырья была слита партия с дихлорэтаном. Расследование по этому делу продолжается. Тем временем Россия и Беларусь продолжают переговоры по восстановлению поставок нефти в соседнюю и сопредельные страны.

По словам Андрея Рябакова, разработанная сторонами "дорожная карта" замещения некачественной нефти на чистую предусматривает, что ориентировочно до 10 июня пройдет очередная встреча на межведомственном уровне, где будут обсуждать объемы поставок российской нефти на белорусскую территорию. По действующим договоренностям это 18 миллионов тонн в год плюс отдельно еще шесть миллионов тонн, которые "перетамаживаются" (в бюджет Беларуси идет уплаченная экспортная пошлина).

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Беларусь
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