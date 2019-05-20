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20.05.2019 16:02
Рубрика: Экономика

РФ и Беларусь согласовали план действий по очищению "Дружбы"

Текст: Александра Воздвиженская
Переговоры совместной российско-белорусской рабочей группы по восстановлению поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" продолжатся 20 мая, так как еще идет согласование отдельных технических деталей, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"Тем не менее к 20 мая в рамках разрабатываемой "дорожной карты" был согласован комплекс первоочередных мероприятий, который успешно реализуется двумя странами, - рассказал Джус. - Рассчитываем, что работа по уточнению плана мероприятий завершится в ближайшее время и согласованная "дорожная карта" будет утверждена сопредседателями рабочей группы".

Экспортный трубопровод "Дружба", идущий из России через Беларусь в сопредельные страны в западном и юго-западном направлении, был загрязнен в апреле после попадания в трубу партии с дихлорэтаном. С тех пор стороны занимаются физическим вытеснением из трубопровода загрязненного потока, чтобы восстановить в полной мере экспорт нефти и загрузку перерабатывающих заводов. На территории России ведется расследование случившегося.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Поставки нефти и газа в Беларусь Отношения России и Беларуси
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