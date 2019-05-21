Бывший вице-канцлер Австрии метит в кресло мэра Вены

Бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает с коллегами из Австрийской партии свобода (АПС) возможность выставить свою кандидатуру на выборах мэра Вены. По некоторым данным, в социальные сети просочилась переписка политика с однопартийцами. Коллеги высказались за то, что чтобы оставить его в должности председателя земельной организации партии. А это дает потенциальную возможность побороться за кресло градоначальника Вены.

"Кажется, мы договорились", - подтвердил слухи о новых назначениях Штрахе на своей странице в Facebook. Кроме того, генеральный секретарь партии "Свобода" Харальд Вилимский не исключал "возвращения" опального политика к активной работе. Правда, пока речь о досрочных выборах мэра столице не идет. Эту должность в настоящее время занимает представитель Австрийской социалистической парnии Михаэль Людвиг.

Напомним, Штрахе со скандалом покинул свой пост после аферы с видео на Ибице. Там он встречался с мнимой племянницей российского олигарха с латвийским паспортом и обсуждал поддержку партии "Свобода" перед парламентскими выборами 2017 года, предлагая инвесторам взамен господряды в строительстве и приобретение акций популярного австрийского издания, пишет газета Kronen Zeitung.

Между тем, не выдержав давления от публичного обсуждения деталей видео, от Штрахе ушла жена. Дама моложе супруга на двадцать лет. 31-летняя Филиппа переехала к родителям с маленьким сыном, который родился в январе текущего года. "Муж несет ответственность за необдуманные поступки и должен считаться с горькими последствиями", - передают слова Филиппы друзья семьи. Как будет теперь складываться семейная жизнь Штрахе, пока непонятно. Он уже попросил прощения у жены за "откровения в пьяном виде" на Ибице.