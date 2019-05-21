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21.05.2019 16:10
Рубрика: Культура

"Диалог Форт Росс - 2019" пройдет на родине Русской Америки

3-4 июня 2019 года в Вологде состоится российско-американская конференция "Диалог Форт Росс - встречи в России", в рамках которой будет обсуждаться сотрудничество России и США в области научной дипломатии, экономики, бизнеса и образования.
Михаил Швыдкой. Фото: Евгений Пряников/РИА Новости Михаил Швыдкой. Фото: Евгений Пряников/РИА Новости
Михаил Швыдкой. Фото: Евгений Пряников/РИА Новости

В конференции примут участие ведущие российские и американские эксперты, ученые, бизнесмены и дипломаты. Традиционно форум проходит при спонсорской поддержке ПАО "Транснефть", "Шеврон Нефтегаз Инк" и ПАО "Совкомфлот". С американской стороны партнером конференции является калифорнийский музей-заповедник Форт Росс.

"Диалог Форт Росс" ежегодно (с 2012 г.) собирает деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Вот уже третий год встречи проходят и на российской стороне. Первая встреча в России состоялась в мае 2017 года в Пскове и Изборске, а вторая - в Великом Новгороде. В этом году конференцию примет Вологда. Именно в этом регионе, в Тотьме, родился Иван Кусков, который в 1812 году основал самое южное русское поселение в Северной Америке. На его могилу до сих пор совершают паломничества жители этих мест, индейцы кашайя. 

Фото: РГ
В рамках заседания попечительского совета РГО обсудили воссоздание исторического облика Форта Росс

В мероприятии примут участие заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, специальный представитель Президента Российской Федерации Михаил Швыдкой, глава Российского фонда фундаментальных исследований Владимир Панченко, директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, президент Американской торговой палаты в России  Алексис Родзянко, Даниэль Рассел - президент Российско-Американского делового совета (USRBC),  президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент "Шеврон Нефтегаз Инк" Эндрю МакГран, первый заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Николай Колесников, представители МИД России и посольства США, научных и деловых кругов обеих стран, губернаторы Вологодской, Псковской и Новгородской областей.

В обращении к участникам вологодской конференции Николай Токарев, президент компании ПАО "Транснефть", подчеркнул, что "сегодня, несмотря на сложную политическую обстановку, продолжает расти и крепнуть понимание, что настало время собирать камни, что дальнейшее развитие науки, техники, защита окружающей среды, обеспечение экономического процветания разных стран возможны только путем сотрудничества, поиска совместных решений, использующих потенциал и возможности всех заинтересованных сторон". 

Посол США в России Джон Хантсман отметил, что "международный форум "Диалог Форт Росс" помогает возводить мосты между Россией и Америкой, опираясь на общую историю двух стран как на средство поиска путей объединения наших народов.  Посвященный вопросам науки и бизнес-дипломатии, нынешний диалог как нельзя лучше способствует достижению цели, состоящей в укреплении связей между американцами и россиянами. Эта цель важна для обеих наших стран, и я глубоко заинтересован в ее достижении".  

Фото: Wikipedia
Выходцы из Вологодчины внесли заметный вклад в развитие культуры и науки США

Тема первого дня конференции - "Научная и бизнес дипломатия как эффективный фактор "мягкой силы" в российско-американских отношениях". В трех панельных дискуссиях речь пойдет об особенностях "научной дипломатии" в отношениях России и США, об университетах обеих стран как платформе для бизнеса и об истории Российско-американской компании XIX века. 

Во второй день конференции участники обсудят технологии искусственного интеллекта, санкционные риски и российские и американские взгляды на долгосрочные тенденции развития отношений двух стран. На первой секции речь пойдет о возможности российско-американского экспертного и бизнес-диалога в условиях новых технологических реалий. Вторая секция будет посвящена российско-американскому экспертному и бизнес-диалогу в условиях санкций. 

Справка "РГ"

Международная конференция названа в честь Форта Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. В наши дни территория Форта Росс является музеем и историческим национальным парком.  23 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного заседания попечительского совета Российского географического общества с участием президента РФ В.В. Путина была затронута тема сохранения Форта Росс как символа российско-американского сотрудничества. 

В своей речи Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, президент Русского географического общества сказал: "Русское географическое общество и наши попечители занимаются в том числе и сохранением историко-культурного наследия. Одним из них является крепость Форт Росс - русское наследие XIX века на земле Калифорнии, которая сейчас имеет статус национального исторического парка. Это уникальное место, причём не только с исторической и туристической точек зрения. Сегодня оно превратилось в площадку активного неформального диалога между общественностью России и Соединённых Штатов Америки".

Контактное лицо для аккредитации СМИ:
Угодникова Екатерина
тeл: +7 499 257 40 64, доб. 2783
моб: +7 926 521 70 69
e-mail: ugodnikova@rg.ru 

Культура Культурный обмен Российско-американская конференция "Диалог Форт Росс - встречи в России"
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