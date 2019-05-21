Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport

После выхода на российский рынок спортивного седана Lada Vesta появился спрос не только на сам автомобиль, но и на отдельные его комплектующие.

Например, владельцы "обычных" Vesta начали устанавливать на свои машины воздушный фильтр от версии Sport, черный потолок и др. В связи с этим дилерским центрам Lada было разослано письмо, в котором сообщается, что отгрузка запасных частей Lada Vesta Sport будет приостановлена. Об этом сайту лада.онлайн сообщил источник в дилерской среде марки.

Напомним, в Lada Vesta Sport относительно стандартного седана используется около 205 оригинальных деталей и узлов.

Продажи "заряженной" Lada Vesta Sport стартовали 31 января текущего года. Модель стала самой дорогой серийной Lada в истории.

На автомобиль установили форсированный 1,8-литровый бензиновый двигатель ВАЗ-21179. Соответственно мощность повышена со 122 до 145 лошадиных сил, крутящий момент до 187 Нм. Максимальная скорость Vesta Sport составляет 198 километров в час, а разгон с места до 100 километров в час за 9,6 секунды. Для сравнения: у классической версии Vesta максимальная скорость - 186 километров в час.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ тестирует "заряженный" универсал Lada Vesta. При этом рыночные перспективы "спортивного" "сарая" напрямую зависят от успеха седана Lada Vesta Sport.