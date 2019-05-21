Объективно рассуждать о какой-то интриге в борьбе за титул было бы лишним. Действующий чемпион ЦСКА победой в Евролиге в очередной раз доказал свою силу. С кем бы ни пришлось встретиться "красно-синим" в "золотой" серии Единой лиги, москвичи считаются записным фаворитом.
Так что главная интрига - в полуфинальном сражении УНИКСа и "Химок". Ведь здесь на кону вторая путевка от России в Евролигу 2019/20. Для каждого из соперников принципиально важно заполучить место в главном континентальном турнире.
В "регулярке" занявший второе место УНИКС опередил химчан на одну победу (21 против 20 в 26 матчах), в личных встречах соперники обменялись домашними выигрышами - 78:65 в Подмосковье и 73:58 на берегах Волги.
Интересно, что эти соперники, чьи шансы на выход в финал представляются абсолютно равными, еще ни разу не играли друг с другом в плей-офф Единой лиги. Оба клуба всегда решали самые высокие задачи, но их пути в турнирной сетке постоянно расходились.
- В этом сезоне у Казани хорошая команда, она дважды смогла обыграть ЦСКА, и один раз - нас. Однако мы тоже готовы играть, хотя и не имеем преимущества своей площадки. С другой стороны, когда мы действуем хорошо, не так уж и важно, на какую именно площадку выходить, - считает главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Надеюсь, будем собранными. Судя по тренировочному процессу, все в команде понимают, что стоит на кону, поэтому самоотдача у нас максимальная. Самое главное, нет травм.
Греческий наставник УНИКСа Димитрис Прифтис прекрасно понимает, с каким серьезным оппонентам придется сразиться его подопечным: "Очевидно, что будут очень тяжелые игры. После того, как по ходу сезона в составе "Химок" появился Янис Тимма и вернулся после травмы Алексей Швед, подмосковная команда стала очень сильна. Нам нужна энергия и концентрация в нападении, а также жесткость в защите".
Вот даты всех возможных матчей этой серии: 22 и 24 мая в Казани, 27 мая в Химках, и, если потребуется 29 мая снова в Подмосковье и 1 июня в столице Татарстана.
22 мая, среда, "Матч ТВ"
20.25. УНИКС (Казань) - "Химки" (Московская обл.). Первый матч полуфинальной серии. Прямая трансляция.