Косачев прокомментировал "свидетельство" депортации крымских татар

Украинские власти так увлеклись обвинением России во всех возможных злодеяниях, что перестали утруждать себя проверкой фактов, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал сообщения о том, что посольство Украины в Вашингтоне опубликовало два фото, на которых якобы изображена депортация крымских татар в 1944 и 2019 годах. На поверку оказалось, что первый снимок сделан в Лодзинском еврейском гетто, а второй - при задержании лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Константин Косачев назвал действия украинской стороны "пропагандой в действии".

"Без разницы, что предоставлять, какие "факты", - заявил он РИА Новости, комментируя публикацию "исторических" снимков украинской дипмиссией в США.