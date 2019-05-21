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21.05.2019 13:00
Рубрика: Власть

Кремль ответил на заявление о новых санкциях США

Текст: Кира Латухина

В Кремле уверены, что действия США не помешают реализовать проект "Северный поток-2".

"Давайте не забывать, это международный проект, в котором участвует целая группа международных крупных компаний-гигантов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы США по новым санкциям.

"Проект в большой части уже реализован, обеспечено в большой части уже финансирование, и он продвигается достаточно быстрыми темпами", - оценил представитель Кремля. "Это проект - в интересах обеспечения энергобезопасности Европы, в коммерческих интересах европейских производителей, прежде всего Германии", - уточнил он. "И не имеет никакого отношения к политике", - добавил Песков.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Президент Путин неоднократно заявлял, что любые действия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать проекту - это неприкрытое проявление недобросовестной конкуренции", - напомнил пресс-секретарь российского лидера. "Чем давно занимаются США, что неприемлемо не только для нас, но и для Европы, о чем они неоднократно заявляли", - сказал он.

На вопрос о том, могут ли США помешать, Песков заявил, что во многом проект уже реализован. "Есть определенная уверенность, что он будет финализирован и запущен в интересах европейских потребителей "голубого топлива", - подчеркнул он.

Говоря о том, будет ли эта тема обсуждаться на саммите с американским лидером Дональдом Трампом, представитель Кремля заметил: "У нас пока нет информации, будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом на "двадцатке" в Японии". "Было выражено намерение публично, но пока не предпринято конкретных действий по инициированию встречи, - сказал он. - Безусловно, если такая встреча будет инициирована, наш президент будет рад ее провести, и, очевидно, вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, могут быть затронуты".
 

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