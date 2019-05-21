США подтвердили планы ввести санкции против "Северного потока-2"

Участники проекта газопровода "Северный поток-2" попадут под санкции США, которые сейчас готовит Вашингтон. Планы, анонсированные в этой части еще в прошлом году, во время визита в Киев подтвердил министр энергетики США Рик Перри, передает 21 мая агентство Bloomberg.

Неделей ранее стало известно, что проект ограничительных мер подготовили двое американских сенаторов. В нем говорилось, что санкции могут быть введены против строительных компаний, которые участвуют в прокладке труб "Северного потока-2" и займутся сервисным обслуживанием газопровода. Фактически речь о введение санкции против европейских компаний-партнеров "Газпрома".

В Минэнерго РФ в ответ на подготовку проекта заверили, что если давление со стороны США на европейских партнеров "Газпрома" заставит их отказаться от участия в проекте, то российская компания будет в состоянии самостоятельно завершить проект и ввести его в эксплуатацию (срок запланирован на 1 января 2020 года).

В сентябре прошлого года после встречи министров энергетики США и России в Москве сторонам так и не удалось добиться согласия по поводу проекта газопровода: Рик Перри тогда анонсировал неизбежность ограничительных мер для участников проекта, а Александр Новак, возглавляющий российское ведомство, призвал американского коллегу не допускать нарушения глобальной энергетической безопасности через введение санкций против экспортеров ресурсов. С тех пор позиции сторон не изменились.