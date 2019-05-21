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21.05.2019 18:27
Рубрика: Общество

Медики рассказали об опасности совмещения чая и алкоголя

Текст: Николай Грищенко
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Крепкий алкоголь в сочетании с горячим чаем представляет потенциальную опасность для организма человека. Хотя в малых дозах или при похмелье чай может помочь снизить абстинентный синдром, проще говоря похмелье.

По словам психиатра-нарколога, врача высшей категории Алексея Казанцева, малые дозы алкоголя в сочетании с чаем не нанесут вреда организму. Недаром существует масса рецептов приготовления глинтвейна, а также чая с добавлением столовой ложки коньяка, рома, ликера, сладких настоек или наливок. Кроме того, употребление чая после застолья действительно может помочь протрезветь. Ведь напиток содержит небольшое количество кофеина, который обладает стимулирующим действием.

Фото: РИА Новости
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"Чай иногда принимают после алкоголя как стимулятор. На какой-то период состояние может улучшиться", - заявил изданию aif.ru Алексей Казанцев.

Однако во всем следует соблюдать меру. Прежде всего категорические не рекомендуется запивать крепкий алкоголь свежезаваренным черным или зеленым чаем, так как сочетание водки и чая может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе.

"После употребления крепкого чая может участиться сердцебиение и повыситься давление. Противопоказание есть также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Правда в этом случае алкоголь вообще не стоит употреблять в любом количестве", - считает гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

Поэтому неслучайно Роспотребнадзор подготовил список веществ, которые производители не смогут добавлять при изготовлении слабоалкогольных напитков, содержащих менее 15 процентов спирта. Речь идет о добавках на основе кофеина. Это могут быть чай, кофе, гуарана, мате. Кроме того, в число запрещенных веществ попали панты марала и оленя, а именно настойки из них и экстракты. Их сочетание с горячительными напитками может негативно сказываться на здоровье. Например, на медицинских сайтах указано, что употребление элеутерококка вместе с алкоголем увеличивает частоту и силу сердечных сокращений, повышает артериальное давление.

Общество Здоровье Алкоголь и табак
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