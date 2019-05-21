МИД призвал к созыву комиссии по ядерной сделке с Ираном

Россия призывает к скорейшему созыву комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. В комментарии МИД России на эту тему, распространенному во вторник, подчеркивается, что перспективы сделки с Ираном "вызывают тревогу", поэтому всем сторонам необходимо срочно предпринять конкретные усилия для ее "гарантированного сохранения".

На Смоленской площади призвали всех участников неукоснительно соблюдать свои обязательства по СВПД. В частности, в ответ на публикации в СМИ о четырехкратном наращивании производства низкообогащенного урана на предприятии в Натанзе, в МИД РФ отметили, что Тегеран ведет эти работы под "пристальным контролем" со стороны МАГАТЭ. При этом власти Ирана заранее уведомили о своих планах, которые в любом случае не выходят за рамки, оговоренные в СВПД. Поэтому, как уверены в Москве, "ситуация не позволяет говорить о нарушении Ираном обязательств" по ядерной сделке.

В тоже время в российском внешнеполитическом ведомстве призвали Тегеран "воздержаться от дальнейших шагов по приостановке выполнения своих обязательств в рамках СВПД".

Многое, как считают российские дипломаты, зависит от способности Европы "должным образом отреагировать на озабоченности Ирана, создав условия для поддержания торгово-экономических связей с ним заинтересованными европейскими компаниями".