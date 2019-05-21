Министр обороны Украины удалил "взорванный" Кремль со своей страницы

Министр обороны Украины Степан Полторак удалил ранее выставленный на его персональной странице в соцсети Facebook коллаж со "взорванным" Кремлем. Текст сообщения, в котором Вооруженные силу Украины называются одной из сильнейших армий мира, остался прежним. Причины этого решения чиновник не уточнил.

Ранее Полторак опубликовал в своем аккаунте собственную фотографию на фоне "взорванных" башен Московского Кремля. Для этого военный использовал кадр из фильма "Миссия невыполнима-4".

Напомним, Полторак подал в отставку, направив 20 мая соответствующее заявление новому президенту страны Владимиру Зеленскому.