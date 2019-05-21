Названа основная угроза для женского сердца

Сидячий образ жизни и недостаток физических нагрузок являются главной причиной роста сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Как выяснили исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, среди представительниц слабого пола с сердечно-сосудистыми заболеваниями более половины всегда пренебрегали спортом.

Согласно данным последних лет, женщины в возрасте от 40 до 64 лет все меньше и меньше занимаются спортом, передает Medical News Today.

Ученые отметили, что большинство случаев развития заболеваний сердца можно было бы предотвратить, если регулярно выполнять физические упражнения и соблюдать при этом здоровую сбалансированную диету.

Ранее ученые из Гарварда заявили, что средиземноморская диета способствует снижению на 25% рисков развития заболеваний сердца у женщин. Выводы были сделаны в рамках масштабного 12-летнего исследования с участием более 20 тысяч представительниц слабого пола.

Средиземноморская диета предполагает употребление большого количества растительной пищи (фрукты, овощи, бобовые), а также нежирного мяса, оливкового масла. Допускаются каши и макароны из твердых сортов пшеницы.