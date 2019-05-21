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21.05.2019 01:43
Рубрика: Коммерческий транспорт

Новые "Крокодилы" ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Текст: Андрей Полухин
Фото: Скриншот с сайта avito.ru Фото: Скриншот с сайта avito.ru
Фото: Скриншот с сайта avito.ru

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.

Фото: @lviv.bus.klub / facebook.com
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Продавец - магазин, который с 2011 года реализует технику и запчасти к ней, - утверждает, что машины прошли только заводскую обкатку, и на одометрах у них лишь по 1 500 км. Все 25 лет с момента выпуска они якобы стояли в гараже, числясь в государственном резерве. В это можно поверить - судя по фотоснимкам, автомобили пребывают в отличном состоянии.

Стоимость грузовиков - 700 тысяч рублей. Если покупателю потребуется паспорт технического средства (то есть он планирует выезжать на дороги общего пользования), то цена вырастает еще на 50 тысяч. На фото изображены 6 ЗИЛов на стоянке рядом с предприятием "Абаканвагонмаш" в Красноярском крае.

Фото: Скриншот с сайта avito.ru
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Грузовики ЗИЛ-133ГЯ в народе называли "Крокодилами", которых они напоминали вытянутыми капотами (носами) и длинными шасси (туловищами) с двумя мостами. Машины могли тянуть на себе до 10 тонн груза и оснащались 6-литровыми камазовскими восьмицилиндровыми дизелями на 150 л.с. и 5-ступенчатыми механическими коробками передач. Впрочем, двигателей хватало с натяжкой - больше 100 км/ч автомобиль не разгонялся.

Интересно, что эту модель использовали не только в городских перевозках, но и в междугородных. Однако для длительных поездок не слишком комфортная кабина ЗИЛ-133ГЯ была приспособлена слабо. Куда лучше эти грузовики подошли на роль пожарных автомобилей и автокранов. Выпускали их с 1975-го по 1999 год.

#советские авто