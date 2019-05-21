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Текст:  Наталья Козлова
10:00 21.05.2019

Одобрен законопроект о продлении "дачной амнистии"

То, о чем там много говорили многие чиновники и дачники в последнее время, свершилось - "дачная амнистия" продлена.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Так называемая "дачная амнистия", точнее ее продление, на языке юристов называется проектом федерального закона. Этот проект вносит изменения в статью 16 федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс. Полностью проект закона называется так: "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Фото: Irklig / iStock
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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности предложенные изменения одобрила.

А теперь подробности.

Законопроект предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав в упрощенном порядке. Это касается садовых домов и жилых домов, "созданных на садовых и дачных земельных участках". Для их упрощенной регистрации не надо направлять уведомления о планируемых строительстве  или реконструкции таких объектов, а также уведомлений об их окончании. Собственно именно этот  упрощенный порядок регистрации в народе получил название "дачная амнистия".

В правительстве РФ законопроект представила заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

Напомним, что в соответствии с переходными положениями, установленными федеральным законом (от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ), проведение кадастрового учета и регистрации прав на жилые строения, жилые дома, созданные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции таких объектов, а также об их окончании допускалось только до 1 марта 2019 года.

Фото: depositphotos.com
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Виктория Абрамченко подчеркнула, что не всеми гражданами "была реализована возможность" по оформлению прав на жилые строения и жилые дома, созданные на садовых и дачных земельных участках, в упрощенном порядке.

А еще заместитель министра сказала следующее: "В целях исключения возможных препятствий для регистрации права собственности на жилые дома или садовые дома законопроектом также предлагается установить возможность регистрации независимо от наличия территориальных зон, градостроительные регламенты которых допускают возможность такого строительства".

В Росреестре напоминают, что в соответствии с законом № 217 "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" (вступил в силу с 1 января 2019 года), отсутствие утвержденных правил землепользования и застройки либо соответствующих территориальных зон, градостроительные регламенты которых допускают строительство жилых домов или садовых домов, будет являться препятствием для государственной регистрации прав на такие объекты в уведомительном порядке.

Законопроект разработан в соответствии с поручением правительства РФ.

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