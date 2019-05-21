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Рубрика: В мире

Основатель Huawei рассказал, как справиться с запретом властей США

Текст: Игорь Дунаевский

Китайская компания Huawei готова справиться с запретом властей США, который не играет для нее большого значения. Такую позицию озвучил основатель Huawei Жёнь Чжэнфэй, комментируя решения американской администрации. Вашингтон внес телекоммуникационную фирму в "черный список", что фактически отрезает ее от американского телекоммуникационного рынка. После этого министерство торговли США выдало компании временную лицензию на 90 суток.

Фото: Huawei
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Слова основателя китайского телекоммуникационного гиганта приводит Центральное телевидение КНР. Чжэнфэй заверил, что его компания "готова справиться с запретом" и умеет производить чипы не хуже американцев, поэтому он не придает большого значения выдаче временной лицензии. Он пояснил, что Huawei "против мер изоляции", а потому "не собирается отказываться от американских комплектующих, но если возникнет их дефицит, то существуют запасные варианты".

Администрация президента Дональда Трампа мотивировала решение о внесении Huawei в "черный список" стремлением защитить свой телекоммуникационный сектор от иностранных угроз. Ранее Белый дом запретил государственному сектору использовать оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.

В мире США В мире Восточная Азия Китай
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