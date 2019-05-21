Основатель Huawei рассказал, как справиться с запретом властей США

Китайская компания Huawei готова справиться с запретом властей США, который не играет для нее большого значения. Такую позицию озвучил основатель Huawei Жёнь Чжэнфэй, комментируя решения американской администрации. Вашингтон внес телекоммуникационную фирму в "черный список", что фактически отрезает ее от американского телекоммуникационного рынка. После этого министерство торговли США выдало компании временную лицензию на 90 суток.

Слова основателя китайского телекоммуникационного гиганта приводит Центральное телевидение КНР. Чжэнфэй заверил, что его компания "готова справиться с запретом" и умеет производить чипы не хуже американцев, поэтому он не придает большого значения выдаче временной лицензии. Он пояснил, что Huawei "против мер изоляции", а потому "не собирается отказываться от американских комплектующих, но если возникнет их дефицит, то существуют запасные варианты".

Администрация президента Дональда Трампа мотивировала решение о внесении Huawei в "черный список" стремлением защитить свой телекоммуникационный сектор от иностранных угроз. Ранее Белый дом запретил государственному сектору использовать оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.