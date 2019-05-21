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21.05.2019 13:08
Рубрика: Власть

Песков оценил риторику Зеленского

Текст: Кира Латухина

В Кремле прокомментировали призыв нового президента Украины Владимира Зеленского к США усилить санкции против России.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Пока новаций мы не видим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это та риторика, которая не блещет новизной", - заметил представитель Кремля. "Главное - это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, - подчеркнул он. - Потому что США не могут выполнить перечень Минских договоренностей, точно так же, как и Россия - его должен и может выполнять Киев".

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