Песков оценил риторику Зеленского

В Кремле прокомментировали призыв нового президента Украины Владимира Зеленского к США усилить санкции против России.

"Пока новаций мы не видим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это та риторика, которая не блещет новизной", - заметил представитель Кремля. "Главное - это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, - подчеркнул он. - Потому что США не могут выполнить перечень Минских договоренностей, точно так же, как и Россия - его должен и может выполнять Киев".