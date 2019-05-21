Почему бензин снова дорожает

Текущая ситуация повторяет сценарий весны прошлого года, но с запозданием. Тогда из-за повышения оптовых и розничных цен правительство и нефтяники заключили соглашение об их сдерживании. Немного модифицированное, соглашение действует до конца июня этого года и предполагает, в частности, что на сетевых АЗС цены могут расти помесячно в пределах инфляции. Но независимые АЗС опасаются, что без вмешательства правительства для урегулирования ситуации не обойтись.
Виктор Костюков из "РК Интегратор" предполагает, что тенденция к повышению цен может продолжиться. Во-первых, слишком высока цена экспортной альтернативы, которая тянет за собой внутренние цены, а демпфер компенсирует разницу лишь частично. Во-вторых, сезон отпусков, сопровождаемый самым высоким потреблением топлива, еще впереди. Это может спровоцировать рост розничных цен, заключает эксперт.