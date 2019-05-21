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21.05.2019 20:16
Рубрика: Бензин

Весеннее обострение

Почему бензин снова дорожает
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 108 (7866)
C начала года тонна одного из самых популярных в России топлива Аи-92 на бирже СПбМТСБ подорожала на четверть - до 49,5 тысячи рублей (Европейская часть РФ). Рост идет с 24 апреля. Тем временем, по данным Росстата, средние розничные цены на Аи-92 с начала года по 13 мая выросли лишь на 0,3 процента - до 41,68 рубля за литр. Эксперты не исключают, что если вновь не остановить рост биржевых цен ручным способом, то ценники на заправках тоже могут начать меняться.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Текущая ситуация повторяет сценарий весны прошлого года, но с запозданием. Тогда из-за повышения оптовых и розничных цен правительство и нефтяники заключили соглашение об их сдерживании. Немного модифицированное, соглашение действует до конца июня этого года и предполагает, в частности, что на сетевых АЗС цены могут расти помесячно в пределах инфляции. Но независимые АЗС опасаются, что без вмешательства правительства для урегулирования ситуации не обойтись.

Виктор Костюков из "РК Интегратор" предполагает, что тенденция к повышению цен может продолжиться. Во-первых, слишком высока цена экспортной альтернативы, которая тянет за собой внутренние цены, а демпфер компенсирует разницу лишь частично. Во-вторых, сезон отпусков, сопровождаемый самым высоким потреблением топлива, еще впереди. Это может спровоцировать рост розничных цен, заключает эксперт. 

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