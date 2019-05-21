Почему бензин снова дорожает

C начала года тонна одного из самых популярных в России топлива Аи-92 на бирже СПбМТСБ подорожала на четверть - до 49,5 тысячи рублей (Европейская часть РФ). Рост идет с 24 апреля. Тем временем, по данным Росстата, средние розничные цены на Аи-92 с начала года по 13 мая выросли лишь на 0,3 процента - до 41,68 рубля за литр. Эксперты не исключают, что если вновь не остановить рост биржевых цен ручным способом, то ценники на заправках тоже могут начать меняться.

Текущая ситуация повторяет сценарий весны прошлого года, но с запозданием. Тогда из-за повышения оптовых и розничных цен правительство и нефтяники заключили соглашение об их сдерживании. Немного модифицированное, соглашение действует до конца июня этого года и предполагает, в частности, что на сетевых АЗС цены могут расти помесячно в пределах инфляции. Но независимые АЗС опасаются, что без вмешательства правительства для урегулирования ситуации не обойтись.

Виктор Костюков из "РК Интегратор" предполагает, что тенденция к повышению цен может продолжиться. Во-первых, слишком высока цена экспортной альтернативы, которая тянет за собой внутренние цены, а демпфер компенсирует разницу лишь частично. Во-вторых, сезон отпусков, сопровождаемый самым высоким потреблением топлива, еще впереди. Это может спровоцировать рост розничных цен, заключает эксперт.