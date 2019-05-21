Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве

Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Водители меняют местами буквы и цифры, путают коды регионов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что к распространенным ошибкам можно отнести парковку на местах для грузовиков и автобусах по невнимательности, а также оплату парковки не в той зоне или уже после истечения отведенного времени, которое сейчас составляет 5 минут.

В АМПП призывают водителей быть внимательнее и тщательно проверять введенную информацию, сверяясь с дорожными знаками и информационными щитами.