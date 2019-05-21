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21.05.2019 15:35
Рубрика: Дороги

Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Водители меняют местами буквы и цифры, путают коды регионов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что к распространенным ошибкам можно отнести парковку на местах для грузовиков и автобусах по невнимательности, а также оплату парковки не в той зоне или уже после истечения отведенного времени, которое сейчас составляет 5 минут.

В АМПП призывают водителей быть внимательнее и тщательно проверять введенную информацию, сверяясь с дорожными знаками и информационными щитами.

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