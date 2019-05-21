Появилось фото пассажиров, застрявших в метро Москвы

В Сети появилось фото из тоннеля московского метро, в котором сегодня вечером застряло три поезда.

Кадры из тоннеля опубликовала пресс-служба подземки в Twitter. Видно, как люди покидают остановившийся состав через выход в кабине машиниста. По такой же схеме пассажиров вывели и из двух других поездов, стоявших в тоннеле.

Пассажиров перевезли на ближайшие станции на других поездах. В метро подчеркивают: никакой опасности для проезжающих не было. Как не было и возгорания в тоннеле. По предварительным сведениям, поезда остановились из-за потери напряжения.