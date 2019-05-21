Три станции на "фиолетовой" ветке московского метро закроют 25 мая

В субботу, 25 мая, на Таганско-Краснопресненской линии метро для пассажиров будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Ограничения вводятся в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии. Первый участок от "Некрасовки" до "Косино" должен быть запущен уже в первых числах июня.

Поезда будут ходить только между "Планерной" и "Выхино". Потерпеть неудобства придется не так уж и долго. К обычному режиму работы фиолетовая ветка вернется в воскресенье в 5:30 утра.

Без транспорта жителей, конечно, не оставят. Пассажиры метро смогут воспользоваться бесплатным автобусным компенсационным маршрутом (КМ). А помогать им сориентироваться традиционно будут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, дежурство которых организуют вблизи временно закрытых станций (и на станции "Выхино"). Узнать их можно по яркой желто-красной форме.