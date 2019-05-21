В Ивановской области отметили 100-летие поэта Николая Майорова

В Иванове прошли торжественные мероприятия, посвященные вековому юбилею со дня рождения выдающегося представителя фронтового поколения литераторов - Николая Майорова.

Как сообщили в пресс-центре Ивановской областной Думы, для участия в юбилейных мероприятиях в Иваново прибыли делегации из Смоленской, Московской и других областей, связанных с жизнью поэта. Как подчеркнула в своем выступлении на торжественном собрании в государственном историко-краеведческом музее председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, Николай Майоров стал поэтическим символом молодежи 30-х годов прошлого века.

- Он - один из талантливейших поэтов, вошедших в литературу в предвоенное время. Искренние стихи Николая Майорова - это голос целого поколения, на чью долю выпали суровые испытания и многие представители которого, как и сам поэт, остались навечно молодыми, пав смертью храбрых на полях сражений, - отметила она.

Фото: Ивановская областная Дума

Депутат Государственной Думы Игорь Станкевич, представляющий Самарскую область, где в Сызранском районе родился Николай Майоров, рассказал, что поэт и его современники-фронтовики не только защитили страну в годы Великой Отечественной войны, но своими произведениями и своим примером воспитали послевоенные поколения. С рассказами о роли творчества Николая Майорова в отечественной литературе и в патриотическом воспитании молодежи также выступили депутат Государственной Думы от Ивановской области Валерий Иванов, представители делегаций Смоленской и Московской областей.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту Николая Майорова в Литературном сквере и стали свидетелями спецгашения почтовых конвертов, выпущенных к 100-летию поэта тиражом один миллион экземпляров.

Справка "РГ"

Николай Петрович Майоров (1919-1942) - поэт-фронтовик. С десяти лет Николай Майоров жил в Иванове. Еще в школе он начал писать стихи, ходил в литературный кружок. В 1937 году после окончания средней школы поступил на исторический факультет МГУ, а с 1939 года занимался в Литературном институте им. Горького и в творческом семинаре Павла Антокольского. Стихотворения Майорова в 1937-1940 годах печатались в университетской многотиражной газете. В начале 1960-х годов сохранившиеся стихи поэта были опубликованы в областных газетах "Рабочий край" и "Ленинец". В 1962 году в издательстве "Молодая гвардия" вышла книга "Мы", где были собраны стихи Николая Майорова и воспоминания друзей о нем.

В год столетнего юбилея в Ивановской области прошел цикл мероприятий, посвященных памяти выдающегося земляка. В Ивановском театре драмы поставили спектакль "Мы были…" - поэтическое воспоминание о любви и надеждах поэта и его невесты Ирины Пташниковой, основанное на его стихах, письмах и ее мемуарах. Центральная универсальная научная библиотека представила литературно-краеведческий интернет-портал, посвященный жизни и творчеству поэта. В библиотеках, музеях, школах и вузах Ивановской области прошли турниры, квесты, викторины, конкурсы чтецов и тематические выставки, посвященные 100-летию выдающегося земляка. При поддержке депутата Государственной Думы Валерия Иванова вышел в свет сборник стихов Николая Майорова.