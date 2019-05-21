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21.05.2019 11:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье вынесен приговор судмедэксперту по делу о резонансном ДТП

Текст: Владимир Полетаев
Щелковский городской суд Московской области приговорил врача ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Михаила Клейменова к 10 месяцам исправительных работ.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ "халатность".

Напомним, Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, погибшего в результате наезда автомобиля в одном из дворов города Балашихи Московской области в апреле 2017 года. По ее результатам им был сделан вывод о том, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следственный комитет не мог оставить без внимания данный факт, который вызвал большой резонанс в обществе.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В рамках уголовного дела была проведена комплексная судебная экспертиза комиссией из 18 экспертов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений. Результаты этой экспертизы подтвердили, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз и его первоначальный вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия являлся необоснованным.

Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было.

Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида - маркера прижизненного употребления алкоголя. Также следствием на основании данных экспертизы сделан вывод о том, что малолетний был здоров.

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