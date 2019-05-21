В Бердске посетитель больницы сломал руку заместителю главврача

Новосибирская полиция начала проверку после нападения на заместителя главного врача по медицинской части Бердской городской больницы.

По предварительным данным, на медика в ее рабочем кабинете набросился с кулаками 25-летний посетитель. В результате врач получила закрытый перелом кости руки.

- В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства конфликта между медицинским работником и жителем Бердска, - сообщили "РГ" в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Участники инцидента уже опрошены.

Как отмечают в полиции, материалы проверки будут переданы в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. О причинах ссоры медика и посетителя пока не сообщается.

Между тем это уже не первый случай нападения на врачей в городе Бердске. Ранее посетитель больницы еда не задушил врача-травматолога. Ему показалось, что доктор медицинскую помощь его сожительнице оказали не должным образом.