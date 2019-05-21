В новосибирских школах начали профилактику отравлений после ЧП в Чанах

В Новосибирской области проведут разъяснительную работу с педагогами и учениками всех школ после массового отравления второклассников в Чановском районе. Тринадцать детей отравились крысиным ядом, который принес в класс один из учеников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Кроме того, к работе с приемными родителями ребенка, "угостившего" друзей отравой, провели профилактическую беседу специалисты министерства труда и социального развития.

- Ситуация находится на контроле областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По факту получения информации о ЧП администрация муниципального района провела экстренное собрание в школе с родителями пострадавших детей. Была предложена помощь в размещении школьников в медицинское учреждение с целью проведения необходимого обследования и необходимых медицинских процедур, - отметили в минтруда, уточнив, что сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Известно, что все пострадавшие дети характеризуются с положительной стороны и не состоят на учете в каких-либо контролирующих органах. Пакетик с отравой для грызунов мальчик нашел на веранде своего дома и, вероятно, принял разноцветное содержимое за конфеты. Как позже объясняли пострадавшие дети, им действительно показалось, что "угощение", на поверку оказавшееся средством от крыс "Гремучая смесь", пахнет барбарисом.

Свои проверки по данному факту инициировали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области и региональной прокуратуре. Помимо прочего, органы надзора дадут правовую оценку действиям администрации школы и специалистов опеки.