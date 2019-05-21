Новости

Раскрыта тайна происхождения цивилизации, жившей на плато Наска 12:24
Минпромторг продолжит субсидирование высокотехнологичной продукции 12:23
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества 12:21
В Москве откроют памятник Иосифу Кобзону 12:20
Джонни Депп перечислил предметы, которыми его била Эмбер Херд 12:19
В нижегородской больнице имени Семашко сменилось руководство 12:16
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере 12:13
Бывший заместитель главы "Газпрома" назначен замминистра финансов РФ 12:11
В Бердске посетитель больницы сломал руку заместителю главврача 12:02
Во Владивостоке проверят сообщения о разливе нефти у яхт-клуба 12:01
Школьная улица в Москве станет полностью пешеходной 11:54
На Кубани завели дело на бросившую ребенка у дороги мать 11:45
Российская бронетехника "примеряет" более мощный калибр 11:45
В новосибирских школах начали профилактику отравлений после ЧП в Чанах 11:44
Минфин анонсировал отмену налоговых вычетов с покупки ценных бумаг 11:39
Семь новых компаний стали резидентами САР на острове Октябрьский 11:30
В Приангарье мужчина убил приятеля дружескими объятиями 11:30
Финал "Игры престолов" побил все рекорды по просмотрам 11:26
В Минобороны рассказали, как кормят российских солдат 11:24
СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Златоусте 11:20
В Астрахани троллейбусный провод повредил восемь автомобилей 11:17
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35 11:17
Москвичи смогут оплатить коммуналку через мобильное приложение 11:16
Тюменские родители потребовали запретить концерт рэпера Face 11:11
Специалисты разработали новый метод лечения редких переломов 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
21.05.2019 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В новосибирских школах начали профилактику отравлений после ЧП в Чанах

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирской области проведут разъяснительную работу с педагогами и учениками всех школ после массового отравления второклассников в Чановском районе. Тринадцать детей отравились крысиным ядом, который принес в класс один из учеников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

В Сургуте отравились посетители университетской столовой

Кроме того, к работе с приемными родителями ребенка, "угостившего" друзей отравой, провели профилактическую беседу специалисты министерства труда и социального развития.

- Ситуация находится на контроле областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По факту получения информации о ЧП администрация муниципального района провела экстренное собрание в школе с родителями пострадавших детей. Была предложена помощь в размещении школьников в медицинское учреждение с целью проведения необходимого обследования и необходимых медицинских процедур, - отметили в минтруда, уточнив, что сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Известно, что все пострадавшие дети характеризуются с положительной стороны и не состоят на учете в каких-либо контролирующих органах. Пакетик с отравой для грызунов мальчик нашел на веранде своего дома и, вероятно, принял разноцветное содержимое за конфеты. Как позже объясняли пострадавшие дети, им действительно показалось, что "угощение", на поверку оказавшееся средством от крыс "Гремучая смесь", пахнет барбарисом.

Свои проверки по данному факту инициировали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области и региональной прокуратуре. Помимо прочего, органы надзора дадут правовую оценку действиям администрации школы и специалистов опеки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России изменились правила установления инвалидности
Основатель Huawei рассказал, как справиться с запретом властей США
Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине
Новые "Крокодилы" ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Зеленский подписал первый президентский указ