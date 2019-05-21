Патрушев рассказал о выводах после трагедии в керченском колледже

"Причины установлены. Среди них, в том числе, явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей", - заявил секретарь СБ РФ.

По его словам, "выводы сделаны и приняты соответствующие меры, не только в Крыму, но и по всей стране".

Однако, Патрушев отметил, что недавняя попытка захвата заложников школьником в Татарстане говорит о том, что эта проблема сохраняет высокую актуальность и требует повышенного внимания как правоохранительных органов, так органов власти, местного самоуправления и общественности.

Патрушев попросил всех участников совещания, среди которых были и представители руководства федеральных силовых министерств и ведомств, учесть это в своей работе.

Тем более, что, по его словам, проведенные проверки мест массового пребывания людей выявили многочисленные нарушения требований антитеррористической защищенности объектов и территорий, транспортной и пожарной безопасности, а также требований градостроительного законодательства.

Кроме того, как отметил Николай Патрушев, в Крыму остается незавершенным создание комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.