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21.05.2019 14:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму культовый комплекс "Зынджырлы медресе" передали муфтияту

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Совет министров Республики Крым своим распоряжением передал муфтияту недвижимость, входящую в имущественный комплекс старейшего в России религиозно-культового комплекса "Зынджырлы медресе" в Бахчисарае.

Еще в 2015 году прокуратура Крыма установила, что религиозно-культовый комплекс при Украине был незаконно передано "Фонду "Крым", контролируемому экс-лидером запрещенного в РФ меджлиса Мустафой Джемилевым.

Все мечети Крыма передадут Муфтияту

Здание медресе было возвращено в ведение Духовного управления мусульман Крыма, а весь имущественный комплекс - в государственную собственность и закреплено за ГБУ "Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник". Теперь же все имущество - а это несколько корпусов, столовая, прачечная и котельная - передано в безвозмездное  пользование ДУМК.

- Российская исламская школа в Крыму возвращается к своим историческим истокам, - прокомментировал документ депутат Госдумы от РК Руслан Бальбек. - Это то, к чему веками стремились выдающиеся крымскотатарские просветители - важность развития "русского мусульманства" неоднократно подчеркивал Исмаил Гаспринский. Президент РФ Владимир Путин также обращал внимание на необходимость возрождения высшего исламского образования в России. Ведь обучаясь богословию у себя на Родине, молодые люди смогут сохранить приверженность традиционному исламу и не попадут под влияние религиозных экстремистских организаций.

Справка "РГ"

Зынджырлы медресе в урочище Салачик около Бахчисарая - одно из известнейших памятников культуры крымских татар. В 1500 году его основал хан Менгли Гирай, развивая образовательные традиции золотоордынского периода. Это старейшее духовное учебное заведение мусульман на территории Крыма, России и Восточной Европы. В "Зынджырлы медресе"  воспитывалась духовная элита крымскотатарского народа, получившая известность во всем мусульманском мире. Здесь преподавали логику, арабскую филологию, философию, право, риторику, математику, астрономию и многие другие науки. На территории медресе располагалась мечеть, усыпальница ее строителя и могилы ведущих духовных лиц и светской интеллигенции. В 1870-е годы здесь работал и преподавал русский язык в известный крымскотатарский деятель Исмаил Гаспринский, похоронен на территории комплекса.

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