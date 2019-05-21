В Крыму за год выявили участников трех террористических ячеек

В Крыму за прошедший год предотвращена деятельность трех ячеек запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом на выездном совещании в Ялте, посвященном вопросам безопасности и правопорядка, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, после аналогичного совещания, которое прошло в июле прошлого года в Севастополе, правоохранители активизирована работа по недопущению и предотвращению в Крыму терактов и преступлений экстремистской направленности. Итогом этой деятельности, по данным секретаря Совбеза, стало возбуждение 62 уголовных дел, в том числе в отношении 6 сторонников запрещенного в России, украинского националистического движения "Правый сектора". Ряд уголовных дел доведен до логического завершения, по ним осуждены 20 человек.

Кроме того, в местах компактного проживания мигрантов задержано 121 лицо, причастное к террористической и экстремистской деятельности. Также более 350 иностранным гражданам принят запрете по въезду на полуостров.

