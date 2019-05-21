Тюменские родители потребовали запретить концерт рэпера Face

Тюменский областной родительский комитет подготовила заявление в прокуратуру с требованием запретить выступление рэпера Face.

Концерт эпатажного исполнителя, настоящее имя которого Иван Дрёмин, запланирован на первое июня (это День защиты детей) и имеет маркировку 16+.

"Это не соответствует действительности. Минимум - 18+!, - уверены в комитете.

По мнению активистов, "нецензурная лексика его "песен" просто зашкаливает. Содержание их - откровенная пропаганда наркотиков, сексуальной разнузданности, насилия".

Кстати, два года назад родительскому комитету удалось также с привлечением правоохранительного ведомства добиться отмены концерта этого рэпера.

Специфика творчества исполнителя, полагают общественные деятели, нарушает требования ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".