Россияне обыграли Швецию на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею одержала седьмую подряд победу на чемпионате мира. Команда Ильи Воробьева обыграла в Братиславе действующих обладателей титула шведов 7:4, заняла первое место в группе и теперь сыграет в четвертьфинале со сборной США.

Тренерский штаб российской сборной сделал только одно изменение в составе по сравнению с матчем против Швейцарии. Место в воротах доверили Андрею Василевскому даже несмотря на то, что его сменщик Александр Георгиев оба своих поединка провел на ноль. Шведы же основного вратаря Хенрика Лундквиста поберегли для плей-офф - против России играл Якоб Маркстрем.

Первый период дался "красной машине" тяжело. Шведы вязали наше нападение, играли максимально плотно и надежно. До перерыва россияне всего пять раз смогли бросить в створ ворот, тогда как "Тре крунур" десять раз угрожали воротам Василевского. И одна из этих попыток принесла успех - дальний бросок Ландескога на восьмой минуте достиг цели.

Минимальное преимущество скандинавов растаяло, как дым, уже на первой минуте второго периода. Первая же ошибка шведской обороны привела к голу Анисимова, которому ассистировали Гусев и Кучеров. Самое результативное звено россиян вновь показало класс. Ну а дальше солировали уже другие. Через три минуты Сергачев бросил издали, а Дадонов подправил, забил свою седьмую на турнире шайбу.

Пожалуй, ключевой стала 29-я минута, когда Малкин исполнил изумительную по красоте и технике передачу, с которой Овечкин расстрелял ворота - 3:1. Кстати, для наших суперзвездных форвардов это был первый совместный гол со времен сочинской Олимпиады. Дальше шведы откровенно "поплыли", и шайбы в сетку ворот Маркстрема стали влетать одна за другой. Капризов впервые на турнире забил после выигранного Кузнецовым вбрасывания, затем отметился в протоколе Григоренко, и наконец Малкин забросил свою первую на этом чемпионате мира шайбу - 6:1 по итогам второго периода. Однозначно лучший отрезок в исполнении российской сборной на этом чемпионате. Честно говоря, трудно вспомнить, когда в последний раз "Тре крунур" так уничтожали в отдельно взятом периоде.

Остальное было уже делом техники. Исход матча сомнений не вызывал, и команды доигрывали его уже с прицелом на четвертьфиналы. Уильям Нюландер, соревнующийся с Никитой Кучеровым за звание лучшего бомбардира, все-таки добавил очередной гол в свою статистику. Минуты не прошло, как Орлов броском со средней дистанции восстановил разницу в пять шайб. И все-таки концовку российская сборная смазала. Экман-Ларссон и Клингберг по разу огорчили Василевского, сделав итоговую победу России менее впечатляющей по счету - 7:4.

Впрочем, сути это не меняет. Наша сборная набирает три очка, занимает первое место в группе и может готовиться к четвертьфиналу с американцами, которые уступили 0:3 Канаде и заняли четвертое место в группе А.