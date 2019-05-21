Василевский сыграет против шведов

Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира против Швеции. Игра состоится сегодня вечером в Братиславе. Начало - в 21:15 по московскому времени.

Команда вышла на утреннюю раскатку в тех же сочетаниях, в которых проводила предыдущий матч со Швейцарией. Из чего нетрудно сделать вывод, что состав на игру также будет аналогичным. Хоккеисты надевают на занятия манишки разных цветов. Соответственно, "раскрашены" они были следующим образом:

"Белые": Сергачев - Нестеров, Григоренко - Малкин - Дадонов;

"Синие": Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Капризов;

"Красные": Хафизуллин - Гавриков, Гусев - Анисимов - Кучеров;

"Желтые": Задоров, Ковальчук - Андронов - Телегин, Барабанов.

Что же касается места в воротах, то его, как и ожидалось, займет Андрей Василевский. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Илья Воробьев. Напомним, что в предыдущем матче ворота защищал Александр Георгиев, для которого это был второй поединок на чемпионате. И во второй раз 23-летний голкипер отыграл на ноль. Тем не менее, статус первого номера принадлежит более опытному Василевскому.