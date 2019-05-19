Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Еще на утренней раскатке выяснилось, что состав российской сборной претерпел небольшие изменения по сравнению с игрой против Латвии, которая прошла накануне. Так, в основу вернулся Кирилл Капризов, который вновь занял место в "вашингтонском" звене с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. Также тренерский штаб включил в заявку на матч Ивана Телегина, а вот Сергей Плотников, неплохо проявивший себя с латвийцами, напротив, остался в запасе. Место в воротах - это как раз анонсировалось заранее - на этот раз доверили Александру Георгиеву. Первый номер сборной Андрей Василевский, очевидно, будет набираться сил перед решающим матчем группового этапа против шведов, который состоится во вторник.

За несколько часов до стартового вбрасывания у арены появились люди с табличками "I need tickets". Достать билеты в кассах было уже невозможно, но и с рук купить их тоже было почти нереально. Россиян и швейцарцев в Братиславу приехало огромное количество, и вся эта пестрая и веселая толпа - преимущественно в красных одеяниях - заполнила трибуны абсолютно полностью. Атмосферу болельщики создали замечательную, а хоккеисты отплатили им отличным хоккеем.

Россияне с ходу начали в сумасшедшем темпе - зажали оппонентов в их зоне и не давали продохнуть. Первый бросок по воротам Георгиева состоялся только на шестой минуте, и к тому времени счет был уже 1:0 в пользу "красной машины". Орлов поразил присутствующих шикарных дриблингом - "накрутил" нескольких соперников, пробрался на пятачок, бросил. И пусть сам Дмитрий успеха не добился, карауливший отскок Анисимов комбинацию завершил, переправив шайбу в сетку.

Продолжения эта история, впрочем, не получила. Постепенно наши стали сбавлять обороты и отдавать инициативу, а два удаления подряд в концовке периода заставили россиян как следует поработать в обороне. Но свое минимальное преимущество они смогли удержать.

Второй период прошел чуть спокойнее, но один из своих моментов россияне использовали. На 27-й минуте отличился лучший бомбардир нашей сборной Никита Кучеров. Этот гол стал для форварда пятым на турнире, а количество набранных им очков достигло 13-ти. Счет 2:0 остался на табло до перерыва, и такая ситуация команду Ильи Воробьева однозначно устраивала.

Форсировать события в заключительной трети матча россияне, естественно, не стали, играя предельно аккуратно и надежно. Ну а вопрос о победителе матча был окончательно снят за пять минут до сирены, когда Анисимов прорвался по правому флангу, перевел шайбу в центр, и Кучеров мощным щелчком замкнул - 3:0. Таким образом, Никита вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира. Ну а сборная России довела дело до очередной, шестой подряд победы на турнире. Теперь "красная машина" точно займет в группе место не ниже третьего.