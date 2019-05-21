Российский топливный союз обратился в правительство из-за роста цен

Биржевые и мелкооптовые цены на моторное топливо в последнее время "бьют рекорды по темпам роста".

Это чревато повторением прошлогодней истории, когда весной цены (в том числе на заправках) резко пошли вверх. Чтобы избежать этого, необходимо вмешаться в ситуацию и пресечь "необоснованно резкий рост оптовых цен".

Об этом говорится в письме Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных трейлеров моторного топлива) вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК. Среди причин роста цен в оптовом звене РТС называет сокращение выпуска топлива из-за плановых весенних ремонтов на заводах, уменьшение отгрузки на внутренний рынок при росте спроса из-за ухода с рынка суррогата и контрафакта, а также рост экспорта топлива, передает "Интерфакс". Кроме того, РТС называет действующую конфигурацию демпфирующего механизма одной из причин роста цен.

По данным биржи СПбМТСБ, с начала года тонна Аи-92 подорожала на 23 процента - с 40 тысяч до 49,5 тысячи рублей (Европейская часть России), рост начался 24 апреля. По данным Росстата, розничные цены на Аи-92 с начала года по 13 мая выросли на 0,3 процента - до 41,68 рубля в среднем по стране. В прошлом году биржевые цены начали резко расти в середине марта, розничные - в апреле.

"В мае мы видим картину биржевых торгов на СПбМТСБ в сегменте автомобильного бензина, в принципе, повторяющуюся из года в год с регулярным постоянством", - пишет гендиректор АО "РК Интегратор" Виктор Костюков. По его оценкам, отличие текущего сезона от предыдущего - в запоздалом начале роста, при этом причины удорожания топлива в опте он называет примерно те же, что и РТС.

Костюков предполагает, что тенденция к повышению цен ослабленными темпами может продолжиться по двум причинам: во-первых, слишком высокой остается цена экспортной альтернативы, которая тянет за собой внутренние цены, а демпфер компенсирует разницу лишь частично; во-вторых, сезон отпусков, который сопровождается самым высоким потреблением топлива, еще впереди. Это может спровоцировать рост розничных цен, заключает эксперт.

В прошлом году из-за повышения оптовых и розничных цен на моторное топливо правительство и нефтяники заключили соглашение о сдерживании цен. Немного модифицированное, оно действует до конца июня этого года и предполагает, в частности, что на сетевых АЗС цены могут расти помесячно в пределах инфляции.

В аппарате Дмитрия Козака письмо РТС пока не прокомментировали.