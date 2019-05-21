Смартфоны Huawei отключат от Android через 90 дней

Google намеревается в течение 90 дней, начиная с текущей даты, поддерживать смартфоны Huawei, предоставляя им обновления операционной системы и апдейты безопасности. Об этом представители компании сообщили агентству CNBC.

О планах Google по поддержке смартфонов Huawei (она также выпускает мобильные устройства под брендом Honor) стало известно после того, как власти США выдали компании временное разрешение на возобновление деятельности.

Документ разрешает Huawei обслуживать свои сети и предоставлять обновления смартфонам, используемым в США. Кроме того, он отменяет ограничения на покупку мобильных устройств китайского производителя. Временное разрешение действует с 20 мая по 19 августа.

Напомним, что 19 мая компания Google приостановила сотрудничество с Huawei. Это означает, что актуальные модели смартфонов компании не смогут получать обновления Android, а смартфоны, которые появятся в продаже позднее, будут поставляться без фирменных приложений Google, включая магазин приложений, карты, Gmail, YouTube и так далее.

Отказ Google от партнерских отношений с Huawei произошел на фоне внесения китайской компании в черный список Министерства торговли США.