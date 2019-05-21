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Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4

21.05.2019,  
12:30
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.

Ранее сообщалось, что ощутимый прирост производительности ей обеспечит замена жесткого диска на SSD-накопитель. В качестве примера приводилась игра Spider-Man, в которой удалось сократить скорость загрузки в 19 раз. Теперь же это показали на видео - на PS4 Pro за счет быстрого перемещения камеры невооруженным глазом заметны "фризы" для подгрузки карты. Некстген-консоль, судя по представленной утечке, лишена этого недостатка.

Стоит отметить, что во время презентации на экране постоянно присутствовала надпись, гласящая о том, что весь достигнутый прогресс на данной стадии имеет статус "в разработке". Это может означать, что далеко не все проекты, возможно, будут также хорошо оптимизированы под железо новой приставки.

Но, даже если успеха удастся достигнуть хотя бы наполовину, таких мощностей с лихвой должно хватить, чтобы навсегда забыть о загрузочных экранах. Разработчики же с новым поколением PlayStation получат на руки инструменты для создания действительно масштабных и бесшовных игровых миров.

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