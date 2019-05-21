У меня смартфон Huawei. Что мне теперь делать?

Краткая предыстория. В минувшее воскресенье компания Google отказалась сотрудничать с Huawei. Это означает, что операционная система Android на смартфонах Huawei и Honor, которые сейчас находятся в использовании, больше не будет обновляться.

Позднее стало известно о том, что власти США дали Huawei своего рода отсрочку до 19 августа, чтобы свести к минимуму негативные последствия для владельцев смартфонов. Поэтому, возможно, несколько обновлений безопасности они еще получат (зависит от модели смартфона), а вот об Android Q мечтать, скорее всего, не стоит. Новая операционная система пока что находится в стадии тестирования.

Однако, несмотря на отсутствие обновлений для Android, все установленные приложения будут работать как обычно - и регулярно обновляться тоже, поскольку обновления приложений выпускают их создатели, а не Google.

Большинство популярных приложений будет работать еще очень долго - можно с почти полной уверенностью сказать, что в течение ближайших нескольких лет ничего не поменяется. Да, новый Android Q по воздуху не прилетит, но изменений к худшему в работе аппарата также не произойдет.

А вот тому, кто захочет купить себе новый Huawei или Honor ближе к осени, нужно быть осторожным. На моделях, выпущенных на рынок после введения "санкций", не будет главного - магазина приложений от Google. Ну и других сопутствующих программ вроде Gmail, YouTube, карт и поиска.

То есть установить приложение из каталога для Android будет нельзя. Но всегда есть альтернатива - можно скачать установочный APK-файл и затем инсталлировать его вручную. Есть шанс подхватить что-то вредоносное, но и в Google Play регулярно встречаются вирусы.

Тем же, кто уже сейчас владеет аппаратом Huawei/Honor, можно посоветовать обратить внимание на альтернативные прошивки, такие как LineageOS, например. Она существует для Honor View 10, Honor 4/4X, Honor 5X и Huawei P20 Pro и с очень высокой вероятностью обновится до следующей версии Android со всеми ее преимуществами.

Поэтому, если ответить кратко на вопрос из заголовка, то ответ будет таким: не нужно делать ничего, но будущую модель смартфона выбирать особенно тщательно и перед покупкой выяснить, поставляется ли она со встроенными сервисами Google.