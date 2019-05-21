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21.05.2019 06:25
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о влиянии распространенного недуга на рак печени

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из Университета Глазго в Шотландии предупредили о связи диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD).

Как пояснил зарубежным СМИ исследователь Навид Саттар, у людей с диабетом риск появления смертельных недугов печени в два раза выше по сравнению с теми, у кого нормальный уровень сахара.

Фото: iStock
Названы полезные при диабете продукты

Ученые пояснили, что NAFLD опасна развитием стеатогепатита - воспалительного процесса печени, который часто происходит бессимптомно, однако, в свою очередь, может спровоцировать появление печеночной недостаточности, цирроза и онкологии.

Чтобы своевременно распознать опасные патологии, специалисты советуют пациентам с диабетом следить не только за состоянием почек и сердца, но и обращать внимание на печень. В качестве профилактики необходимо отказаться от алкоголя и тщательно контролировать вес.

Общество Здоровье
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