Ученые рассказали о влиянии распространенного недуга на рак печени

Специалисты из Университета Глазго в Шотландии предупредили о связи диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD).

Как пояснил зарубежным СМИ исследователь Навид Саттар, у людей с диабетом риск появления смертельных недугов печени в два раза выше по сравнению с теми, у кого нормальный уровень сахара.

Ученые пояснили, что NAFLD опасна развитием стеатогепатита - воспалительного процесса печени, который часто происходит бессимптомно, однако, в свою очередь, может спровоцировать появление печеночной недостаточности, цирроза и онкологии.

Чтобы своевременно распознать опасные патологии, специалисты советуют пациентам с диабетом следить не только за состоянием почек и сердца, но и обращать внимание на печень. В качестве профилактики необходимо отказаться от алкоголя и тщательно контролировать вес.