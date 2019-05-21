За четыре месяца этого года выросло число аварий, в которых пострадали дети. Об этом говорит статистика Госавтоинспекции.

Всего таких ДТП произошло 4744. Рост не очень большой - всего на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А количество погибших в этих авариях детей снизилось более чем на 7 процентов. Всего погибло 119 детей. Но, как показывает анализ аварийности, виноваты в происшествиях с детьми в большинстве случаев взрослые.

Судите сами, более чем на 6 процентов увеличилось количество аварий с детьми-пассажирами. При этом выросло количество ДТП, в которых дети не были пристегнуты в автомобиле или не использовалось детское кресло. В этих авариях погибло 14 детей, что более чем на четверть больше, чем годом ранее.

Более чем на 60 процентов увеличилось количество аварий с детьми-велосипедистами. Всего их произошло 186. В них погибло три ребенка. В этом тоже вина взрослых, которые не объяснили своим детям, как управлять двухколесным транспортом по правилам.

В ГИБДД напомнили, что до 14 лет выезжать на проезжую часть детям запрещено. А пересекать дорогу по пешеходному переходу можно не верхом на велике, а только спешившись. Ведь скорость у велосипеда высокая, водитель просто может не успеть заметить лихо вырулившего на дорогу велосипедиста.

Также более чем на 60 процентов выросло количество аварий по вине детей-водителей. То есть тех, кто управлял автомобилями, мотоциклами и мопедами. Напомним, что управлять автомобилем и мотоциклами можно только с 18 лет, имея водительское удостоверение. А мопедами и легкими мотоциклами - с 16 лет, также получив права. Но ведь кто-то доверяет своим детям управлять этой опасной техникой. В итоге буквально на днях ребенок не справился с управлением автомобилем, который ему по дурости доверили взрослые, и улетел в кювет. В результате погиб его пассажир, также несовершеннолетний.

Еще одна проблема - это так называемые заказные перевозки. Как сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин, нужно разобраться с законностью перевозок детей на дальние расстояния. Родители или школа самостоятельно заказывают перевозку и не всегда проверяют, что водитель легальный, не лишен права управления, пассажиры застрахованы, а режим труда и отдыха водителей соблюдается. При этом многие родители в надежде сэкономить отправляют детей автобусами за 500-1000 км.

При этом доказать нелегальность такой перевозки сложно.

- Особенно трудно это сделать, когда существует сговор между потребителем и поставщиком услуг, - заявил Олег Понарьин.

В то же время, как показывает статистика, дети более ответственны на дорогах, чем взрослые. Количество аварий по их собственной неосторожности регулярно сокращается.

Чтобы призвать взрослых более ответственно относиться к детям, вчера прошла всероссийская акция "Живой хештег". Более 5 тысячи детей из 22 регионов приняли в ней участие. В каждом регионе дети выстраивались в форме одной буквы. В итоге за чуть более чем три часа им удалось написать "живой" хештег "#Сохраните детские жизни". В штабе акции присутствовали представители Книги рекордов России. Они и зафиксировали этот своеобразный рекорд.

По мнению Олега Понарьина, такие акции безусловно привлекут внимание детей. Ведь речь идет об установлении рекорда. К тому же детям всегда интересно участвовать во всем современном. Например в написании хештега.