В МИД РФ оценили политический скандал в Австрии

Противники России придумывают очерняющие ее провокации и фейковые истории с тем, чтобы доказать несуществующее вмешательство Москвы. Такую точку зрения во вторник выразил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя политический скандал в Австрии. Одной из его главных фигуранток стала гражданка Латвии, прикидывавшаяся россиянкой.

По словам Грушко, "наши недруги пытаются придумывать любую фейковую историю для того, чтобы доказать, что Россия якобы во что-то вмешивается". Замминистра попенял "недругам" за "использование самых нечистоплотных методов".

Напомним, за несколько дней до выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали материалы о контактах австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с якобы российской предпринимательницей, которая на самом деле являлась гражданской Латвии. В результате Штрахе хотя и назвал публикацию целенаправленным политическим убийством, но был вынужден подать в отставку.