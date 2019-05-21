В Польше из военного музея выгнали исполнявших "Темную ночь" музыкантов

Директор музея Второй Мировой войны в Гданьске выгнал музыкантов, исполнявших во время "Ночи музеев" советскую военную песню "Темная ночь". Артисты собираются обратиться в суд.

В Польше разгорается скандал вокруг песни "Темная ночь" Никиты Богословского в польском переводе Юлиана Тувима. В ходе международной акции "Ночь музеев" приглашенный в гданьский музей музыкальный коллектив Kapiel Podworkowa исполнил четыре песни из запланированной программы. На пятой разгорелся скандал, который описал на своей страничке в Facebook лидер группы Петр Косевский.

"Уважаемые господа! Я потрясен, поэтому пишу вам. Все из-за песни "Ciemna dziś noc" ("Темная ночь", - Прим. "РГ"), польский текст которой написал Юлиан Тувим, и…директора музея Второй Мировой войны. Как вам известно, сегодня проходит Европейская ночь музеев. Меня пригласили для проведения артистической акции в вышеназванном музее. Сначала я сомневался, потому что с политической точки зрения мне с ним не по пути. Но все-таки я решил, что искусство может нас - поляков - каким-то образом объединять, а не разделять, что слушая сентиментальные мелодии военных лет, мы задумаемся о том, чем была война, что мы можем сделать, чтобы эта страшная история никогда не повторилась. Я подумал, что мы встретимся в музее - месте культуры, и мы - музыканты - сделаем этот вечер особенным. Вы даже не представляете, как сильно я ошибался! Я пригласил для участия в этом проекте артистов Музыкальной Академии Монику Кияк, Уршулу Чесьляк, Войтека Улановского. Музей одобрил наше предложение по композициям, дальше были репетиции, организация костюмов… Сегодня мы исполнили четыре из шести запланированных номеров, поскольку во время выступления с упомянутой песней в дело вмешался пан "директор", который во время исполнения приказал артистам немедленно прекратить его, утверждая, что это большевистская песня и нам запрещено ее исполнять. Как куратор этого мероприятия, я начал объяснять, что репертуар был согласован с дирекцией, которая подписала договор, а автор текста - не большевик, а Тувим. Пан "директор" однако не хотел дискутировать, напирая, что он директор, и что песня большевистская. После чего приказал нам собраться и покинуть территорию музея. Я хотел бы пояснить, что я специально использую кавычки у слова "директор", потому что этот пан просто хам и невежда. Мы были шокированы таким вульгарным поведением в культурной организации. Он довел нас до слез".

Это событие вызвало бурю эмоций в Польше, разделенной перед выборами в Европарламент на два политических лагеря - сторонников правящей право-консервативной партии "Право и Справедливость" и оппозиционной "Европейской коалиции". Многие поляки были возмущены поведением директора музея.

Напомним, что Музей Второй Мировой войны в Гданьске задумывался в 2007 году командой историков во главе с Павлом Махцевичем при поддержке властей Гданьска, а открылся он в 2017 году, когда у власти в стране уже была партия "Право и Справедливость" русофоба Ярослава Качиньского. Путем нехитрых административных махинаций Павел Махцевич и его команда были уволены, во главе музея был поставлен одиозный историк и политик Кароль Навроцкий, а музей переформатирован в соответствии с исторической политикой "ПиС".

Чтобы оправдать поведение своего директора, представители ультраправых СМИ не стеснялись писать в своих статьях совершенно невежественные и оскорбительные слова в адрес песни и ее исполнителей. Например, популярный у сторонников "ПиС" портал salon24.pl выступил с анонимной статьей, в которой, в числе прочего, говорилось: "Во время "ночи музеев" в Гданьске приглашенные с добрыми намерениями исполнители попытались ни с того ни с сего запеть пропагандистскую песню оккупантов Польши и союзников Гитлера, преступников, в том числе, совершивших катынское преступление. Большевистское пение вроде даже слишком культурно прервал директор музея, музыкантов не выволокли за воротник, а попросили уйти, что их оскорбило. Речь шла о пропагандистском хламе массовых убийц под названием "Темная ночь" (1943)".

Но нужно заметить, что гораздо больше было журналистов, которые не просто поддержали артистов, но и рассказали своим читателям о песне "Темная ночь". А авторитетная Gazeta Wyborcza назвала порядки в музее "шариатом", и обвинила власти страны в том, что они "решают, что поляк не должен слушать".