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21.05.2019 16:03
Рубрика: В мире

В США объявлен в розыск лидер налетчиков на посольство КНДР в Мадриде

Текст: Юрий Когалов
Власти США объявили в розыск Адриана Хонг Чанга, которого в Испании подозревают в организации нападения в феврале этого года на посольство Северной Кореи в Мадриде. Как пишет El Mundo, американские правоохранительные органы уже около трех недель ищут мужчину азиатской внешности, ростом 1,85 метра и весом около 100 кг, с карими глазами и черными волосами.
Кристофер Филип Ан. Фото: REUTERS/U.S. Attorney's Office Central District of California Кристофер Филип Ан. Фото: REUTERS/U.S. Attorney's Office Central District of California
Кристофер Филип Ан. Фото: REUTERS/U.S. Attorney's Office Central District of California

Он может иметь документы на имя Адриана Хонг Чанга, Освальда Трампа, Мэтью Чао или Адриана Хонга. В последний раз его видели за рулем синего кроссовера с номером "Ardiente". Также отмечается, что подозреваемый может быть вооружен.

Один из его сообщников Кристофер Филип Ан был задержан в апреле в Лос-Анджелесе, ему отказали в выходе на свободу под залог в преддверии решения суда о его экстрадиции в Испанию. Остальные члены группы (их тех, кто укрылся в США) находятся в розыске.

СМИ: К нападению на посольство в Мадриде причастны племянник Кима или ЦРУ

Как отмечает газета, готовность властей Соединенных Штатов найти и выдать Испании подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, вероятно, связана с желанием президента США Дональда Трампа сохранить хорошие отношения с Пхеньяном. Они лишь недавно начали налаживаться, а то самое нападение произошло буквально за несколько дней перед встречей Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Закончились те переговоры без какой-либо договоренности, возможно, как раз из-за инцидента в посольстве.

Напомним, нападение на дипмиссию КНДР произошло 22 февраля. Тот самый Хонг Чанг попросил встречи с временным поверенным в делах КНДР. Оказавшись на территории посольства, мужчина отвлек персонал диппредставительства и открыл ворота девяти своим сообщникам. Ворвавшись в миссию, те избили и связали работников, а затем похитили несколько компьютеров, жестких дисков и мобильных телефонов.

Фото: Department of Justice via AP
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Одна из жен сотрудников посольства смогла выбраться из здания, чтобы позвать на помощь. Поскольку женщина говорила только на корейском языке, полицейские понять ее смогли, лишь воспользовавшись программой-переводчиком на мобильном телефоне. Однако когда стражи порядка постучали в ворота миссии, их заверили, что внутри нет никаких проблем (впоследствии выяснилось, что это был все тот же Хонг Чанг, а настоящие работники посольства лежали в то время связанными). Пока стражи порядка пытались разобраться в ситуации, преступники на нескольких машинах с дипломатическими номерами на большой скорости скрылись с места преступления, а затем и вовсе покинули территорию Испании.

По данным разведки пиренейского королевства, они отправились в США, где предложили ФБР похищенную информацию. Кстати, американцы сообщили об этом испанской стороне лишь спустя почти месяц после происшествия. При этом ЦРУ открестилось от этой группы, хотя, как отмечали испанские СМИ, сделало это неубедительно.

Проанализировав записи видеокамер, испанские следователи идентифицировали нападавших и выдали международный ордер на их арест.

Фото: REUTERS
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Интересно, что злоумышленники, устроившие в феврале нападение на посольство, были вооружены игрушечными пистолетами, стреляющими пластиковыми шариками. Их приобрели в магазине, специализирующемся на как раз на таких игрушках и спортивном оружии. "Пистолеты, которые купил подозреваемый, находятся в свободной продаже. Они предназначены для игр, хотя внешне и являются точной копией пистолетов HK, которыми вооружена полиция", - рассказал журналистам директор магазина Хавьер Конде. По его словам, приобретенное "оружие" было самым дешевым из предлагаемого покупателям ассортимента, каждая такая игрушка стоит всего лишь 26 евро. Шарики из ствола выталкивает пружина, а не сжатый воздух. Для покупки такого пистолета не нужно иметь никаких разрешений, не надо предъявлять документы, всего лишь быть старше 18 лет.

Испанские следователи также отметили, что все десять человек, участвовавших в нападении, имели при себе микрокамеры, видимо, чтобы затем отчитаться перед заказчиком о проделанной "работе".

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