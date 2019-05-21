Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы. Об этом во вторник журналистам сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

По его словам, к нынешней форме у сотрудников накопились претензии. "Прежде всего, к материалу, из которого она сделана, в такой форме зимой холодно, а летом жарко", - рассказал главный автоинспектор страны.

"Когда у нынешней формы истечет срок носки, сотрудники получат новую форму, выполненную из более удобного материала. Она будет в полной мере отвечать условиям службы инспекторов", - сказал Михаил Черников.

В настоящее время разработано два вида экспериментальной формы, которые уже проходят испытания. По завершению испытаний первые сотрудники ДПС начнут получать новую форму, в перспективе же переодеты будут все дорожные инспекторы.

Михаил Черников рассказал также о проблеме выявления так называемых машин-двойников. Когда несколько автомобилей ездят с одинаковыми госномерами.

"К началу 2020 года в полной мере заработает единая база данных видеокамер слежения. Она позволит ГИБДД обнаруживать машины с одинаковыми номерами. Сейчас же встречаются ситуации, когда правонарушители находят такую же машину и делают ей аналогичный поддельный номер. В итоге штрафы приходят человеку, который зарегистрировал машину законно и правила не нарушал", - цитирует ТАСС главу ГИБДД. "Такая база данных уже существует, но когда она заработает на полную, сотрудники ГИБДД смогут видеть такие машины с нелегальными номерами в онлайн-режиме", - добавил Михаил Черников, отметив, что за подделку номеров водителей будет ждать наказание.